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Зеленський поговорив із Трампом: Потрібно якнайшвидше припинити війну
17:45 05.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Говорили про припинення війни та скоординували позиції.
Про це глава держави розповів у соціальних мережах.
Зеленський подякував Трампу «за всі зусилля заради чесного й тривалого миру».
«Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», - наголосив президент.
За словами глави держави, Україна та США також скоординували позиції та обмінялись оцінками ситуації.
«Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах», - запевнив Зеленський.
Крім того, президенти обговорили санкції проти росії, спільні європейські рішення щодо закупівлі американської зброї для України та двосторонній проєкт угоди щодо дронів, підготовлений українською стороною.
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