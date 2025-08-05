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Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
23:41 04.08.2025 |
Нідерланди поставлять Україні пакет американського озброєння на суму 500 мільйонів євро. Зокрема, допомога міститиме деталі й ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром країни Діком Схоофом, а також нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.
«Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!» - заявив президент.
За його словами, це рішення стало одним із практичних результатів червневого саміту НАТО в Гаазі.
Як пояснив міністр оборони Денис Шмигаль, США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Це добровільними внесками фінансуватимуть країни-члени Альянсу.
У межах ініціативи саме Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета, а постачання зброї відбудеться вже незабаром.
Що передувало?
14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав таке рішення «цілком логічним». За його словами, Трамп зателефонував йому 10 липня й сказав, що вирішив, що Україна повинна отримати «все необхідне для самозахисту», але хоче, щоб європейці за це платили.
Глава Альянсу зазначив, що ідеєю зацікавилися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада. Пізніше також Литва заявила про готовність долучитися до закупівлі систем Patriot для України.
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