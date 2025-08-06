Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ

Samsung створив нову команду всередині Device eXperience (DX) під назвою InnoX Lab, для роботи над системами штучного інтелекту завтрашнього дня - включно з гуманоїдними роботами, віртуальними цифровими двійниками та автоматизованим виробництвом.

InnoX Lab створено цього тижня. У команду залучили фахівців з різних підрозділів Samsung. Структура об'єднана навколо проектів - як у стартапі: найкращі ресурси надходять у конкретні проекти - для максимального ефекту співпраці. Це своєрідне продовження стратегії «AI for All», яка раніше передбачала запуск окремої інноваційної групи для AI‑продуктивності у DX‑підрозділі ще у травні. Цієї весни було створено окрему AI групу у DX для внутрішнього використання, ще до запуску InnoX Lab.

Компанія явно оцінила перспективи штучного інтелекту і темпи його найближчого розвитку. Будучи виробником величезної кількості товарів, починаючи від автомобілів і закінчуючи медичними інструментами, компанії явно варто мати власну команду, що розвиватиме і застосовувати ШІ-рішення. Тож в найближчому майбутньому ми спостерігатимемо як розумна техніка Samsung стане ще розумнішою.