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АНАЛІТИКА

Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ

22:39 05.08.2025 |

Новини IT

 

Samsung створив нову команду всередині Device eXperience (DX) під назвою InnoX Lab, для роботи над системами штучного інтелекту завтрашнього дня - включно з гуманоїдними роботами, віртуальними цифровими двійниками та автоматизованим виробництвом.

InnoX Lab створено цього тижня. У команду залучили фахівців з різних підрозділів Samsung. Структура об'єднана навколо проектів - як у стартапі: найкращі ресурси надходять у конкретні проекти - для максимального ефекту співпраці. Це своєрідне продовження стратегії «AI for All», яка раніше передбачала запуск окремої інноваційної групи для AI‑продуктивності у DX‑підрозділі ще у травні. Цієї весни було створено окрему AI групу у DX для внутрішнього використання, ще до запуску InnoX Lab.

Компанія явно оцінила перспективи штучного інтелекту і темпи його найближчого розвитку. Будучи виробником величезної кількості товарів, починаючи від автомобілів і закінчуючи медичними інструментами, компанії явно варто мати власну команду, що розвиватиме і застосовувати ШІ-рішення. Тож в найближчому майбутньому ми спостерігатимемо як розумна техніка Samsung стане ще розумнішою.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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