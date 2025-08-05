Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після виходу журналістського розслідування «Схем». Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення - ред.)», - повідомив Кравченко і додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

За даними редакції, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня - наступного дня після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».

Журналісти також встановили зв'язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.

4 серпня Державна митна служба відсторонила Анатолія Комара від виконання обов'язків на підставі доручення міністра фінансів Сергія Марченка.

