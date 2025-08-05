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Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
23:13 04.08.2025 |
Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після виходу журналістського розслідування «Схем». Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода.
«Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення - ред.)», - повідомив Кравченко і додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.
За даними редакції, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня - наступного дня після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.
Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».
Журналісти також встановили зв'язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.
4 серпня Державна митна служба відсторонила Анатолія Комара від виконання обов'язків на підставі доручення міністра фінансів Сергія Марченка.
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