Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу

Юрій Вишневський / dsnews.ua

Ми бачимо новий алгоритм дій влади - "бігти попереду паротяга", викликати очільників НАБУ і САП "на доповідь", хвалити їх і дякувати, а після того демонструвати рішучі звільнення чи відсторонення фігурантів і навіть анонсувати "системні запобіжники".

4 серпня НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом фігурантам першої справи про "відкати" на дронах для військових. Ця справа, звісно, резонансна, однак вона лише перша і, можливо, не найбільша. Можна дивуватися, чому подібних арештів не було раніше, але фактом є те, що справ про "відкати" на закупівлях озброєнь відкрито чимало.

"У нас є низка кримінальних проваджень щодо фортифікацій, розпочатих за нашими власними напрацюваннями і за мотивами журналістських розслідувань, - розповів в інтерв'ю "BBC Україна" директор НАБУ Семен Кривонос 1 серпня. - Так само це стосується і дронів. У нас є кримінальні провадження в сфері оборони з усіх питань: і щодо постачання озброєння різних типів, і щодо фортифікацій, і щодо харчування. Сфера оборони - це наш найвищий пріоритет наразі".

Останнє речення свідчить, що НАБУ постарається якнайшвидше пред'явити суспільству максимальний результат саме у розслідуваннях корупційних оборудок у сфері оборони, таких як "відкати" на закупівлях озброєнь. Тут у НАБУ є два мотиви: виправдати кредит довіри, отриманий від суспільства, і водночас помститися своїм кривдникам.

Коли Банкова почала наступ на антикорупційні органи, звідти одразу пішли витоки інформації - їх карають за те, що вони зацікавилися контрактами на дрони. "НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. Всі дотичні до цієї сфери знають, за якими юрособами скриваються високомаржинальні секрети", - заявив журналіст Юрій Ніколов ("Наші гроші") 22 липня, за годину до того, як Верховна Рада прийняла скандальний законопроект №12414, який позбавив НАБУ і САП незалежності.

Тож доволі показово, що після того, як парламент і президент 31 липня повернули антикорупціонерам незалежність, першою гучною справою, про яку заявили НАБУ і САП, стало саме викриття "відкатів" на дронах для військових. І саме подібні справи створюють найбільшу небезпеку для іміджу Володимира Зеленського.

Загроза для тефлону

Тефлон - це полімер, що має високу тепло- і морозостійкість, а за своєю хімічною стійкістю перевищує всі відомі синтетичні матеріали і благородні метали. За помірної температури не руйнується під впливом концентрованих лугів, кислот і навіть суміші азотної і соляної кислот. Утім, деякі речовини, як от розплави лужних металів, все ж таки здатні зруйнувати тефлонове покриття.

В політиці називають тефлоновими діячів, чий імідж спокійно витримує будь-який бруд. Для іміджу Зеленського тефлоновим покриттям стала його роль верховного головнокомандувача. Якщо хтось подеколи викриває зловживання в його оточенні, навіть серед його "5-6 менеджерів", яких він назвав своєю командою, то це не створює великої загрози для іміджу президента, про якого всі знають, що він сфокусований на питаннях війни і миру та не має часу розбиратися, що там робиться за його спиною.

Першу тріщину в цьому тефлоновому покритті створив скандал навколо законопроекту №12414, прийнятого парламентом за наполяганням Банкової і прудко підписаного президентом. Тут Зеленський показав, що окрім війни та миру його цікавлять ще й інші питання, такі як захистити від кримінальних справ своє оточення. Однак тріщина - це не руйнація. І зараз Банкова намагається закріпити в суспільній думці версію про те, що Зеленський підтримав проект №12414, бо не розібрався, адже був сфокусований на війні, а щойно розібрався - одразу повернув все, як було.

А от справи про "відкати" на дронах можуть роз'їсти тефлонове покриття іміджу Зеленського, наче розплави лужних металів. Бо вони стосуються якраз того, на чому він сфокусований. І це чітко показала вже перша справа.

За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони. Одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали 30% від суми контракту. За аналогічним механізмом діяла й схема закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за вартістю, завищеною на $80 тис. (3,2 млн грн). Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх "відкат", повідомили 2 серпня НАБУ і САП.

Найбільшою проблемою є не те, що за дрони і засоби РЕБ заплатили на 30% більше. Як то кажуть, за якісну річ можна і переплатити. Найбільша проблема полягає в тому, що ці 30% заощаджувались за рахунок якості. Тобто на фронт поставлялося те, що працюватиме не так, як треба, та швидко вийде з ладу. Ніколов від своїх джерел в НАБУ дізнався, що організатори афери знайшли дроноробів, які погодилися "провести по документах свої дрони по завищеній ціні, а коли всю маржу впихнути неможливо - погіршити якість комплектуючих (дешеве замість хорошого)". Він стверджує, що у слідства є "розкішні цитати про маржу, яку злодії впихували у закупівельну ціну".

Системна проблема

Про те, що ця справа знаменує початок нового етапу у взаєминах влади і антикорупційних органів, свідчить і новий формат їх спілкування. Чимало здивованих коментарів викликала зустріч Володимира Зеленського з директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком, де два останні "доповіли" першому, що "викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України". Саме так розповів про цю зустріч президент.

Зазвичай, коли підлеглі доповідають начальнику, то начальник одразу дає їм "цінні вказівки". Ця зустріч пройшла геть інакше. "Цінні вказівки" отримав сам начальник.

Зеленський визнав, що проблема є системною, і заходився виправляти ситуацію. Одразу викликав до себе міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і невдовзі повідомив на своїй фейсбук-сторінці: "Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень".

"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад, - повідомив на сайті МВС міністр. - Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності".

Так Зеленський і очільник МВС зреагували на те, що серед фігурантів справи опинився командир військової частини Національної гвардії. Йому висунуто підозру за ч. 4 ст. 368 КК: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою. Це карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. За повідомленням НАБУ і САП, таку саму підозру отримали ще троє службових осіб: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації; народний депутат України; начальник міської військової адміністрації. Медіа швидко дізналися їхні прізвища:

* Сергій Гайдай - з 25 жовтня 2019 року за указом Зеленського очолював Луганську ОДА; 15 березня 2023 року був звільнений з цієї посади; рівно за рік, 15 березня 2024 року, розпорядженням Зеленського призначений головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

* Олексій Кузнєцов - народний депутат України від 106-го виборчого округу (з центром в Сєвєродонецьку Луганської області), був висунутий партією "Слуга народу", член її фракції, з липня 2020 року очолює Луганський обласний осередок партії "Слуга народу";

* Андрій Юрченко - з вересня 2018 року служив на посаді командира стрілецького батальйону 15-го Слов'янського полку Національної гвардії; 31 березня 2022 року розпорядженням Зеленського призначений начальником Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Після "доповіді" керівників НАБУ і САП Зеленський швидко вчинив правильно. За його мудрою порадою прем'єр Юлія Свириденко негайно скликала позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому уряд вирішив направити президентові проект розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. І Зеленський одразу підписав розпорядження про звільнення з посад Гайдая і Юрченка.

Водночас партія "Слуга народу" повідомила, що відсторонила Кузнєцова від керівництва обласною організацією, а дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії. Голова парламентської фракції "слуг народу" Давид Арахамія заявив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції буде призупинено.

Тут варто повторити слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про те, що відсторонення фігурантів недостатньо, необхідні "системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини". Як вже було сказано, НАБУ і САП мають чимало справ про "відкати" на дронах і на фортифікаціях. І якщо це було системне явище, то необхідні системні рішення. Наприклад, ті десятки мільярдів гривень, які досі щороку виділялися на будівництво фортифікацій обласним адміністраціям, необхідно передати Державній спеціальній службі транспорту і перетворити її на повноцінні "фортифікаційні війська".

Наразі можна констатувати, що влада усвідомила серйозність проблеми і шукає переконливих рішень. Те, що у НАБУ і САП багато справ про зловживання саме у сфері оборони, це цілком логічно, адже на цю сферу витрачається більше половини доходів бюджету. Глушити чи блокувати такі справи не вдасться -почнуться ще більші протести, ніж після ухвалення законопроекту №12414.

Тому ми бачимо новий алгоритм дій Банкової - "бігти попереду паротяга", викликати очільників НАБУ і САП "на доповідь", хвалити їх і дякувати, а після того демонструвати рішучі звільнення чи відсторонення фігурантів і навіть анонсувати "системні запобіжники". Чи надовго вистачить у Зеленського терпіння жити в такому чужому порядку денному - невідомо. Але поки розумних альтернатив цьому алгоритму не видно.

Сенс його - переконати народ в тому, що саме Зеленський очолює боротьбу з корупцією і що він особисто займається викоріненням корупції у сфері оборони. Чи повірить народ? Це залежатиме від ефективності "системних запобіжників".

