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Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой
12:55 22.07.2021 |
Во время сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) представители Microsoft (Ария Карли, Дэйв Бакман, Джейсон Сэндис и Намрата Бачвани) подтвердили выпуск версии Windows 11 LTSC (Long Term Servicing Channel). Ее особенность состоит в длительной поддержке - в течение 5 лет.
Однако такую версию операционной системы нужно еще дождаться. Ожидается, что пользовательская Windows 11 выйдет в октябре текущего года, примерно в то же время ожидается выпуск Windows 10 LTSC на базе последнего обновления 21H2. В таком случае Windows 11 LTSC появится не ранее, чем через три года. То есть в реальности ее следует ждать под конец 2024 года.
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