Китай вывел в космос коммерческого «охотника на астероиды»

Построенная в КНР ракета Long March 2D вывела на орбиту специальный коммерческий аппарат для отслеживания близких к Земле астероидов и ещё три спутника различного назначения.

Запуск осуществили с Тайюаньского космодрома на севере КНР. В космос вывели спутник компании Origin Space, называемый первым китайским оптическим телескопом, предназначенным для работы в космосе. Он имеет широкое поле обзора, способен «видеть» как обычный, так и ультрафиолетовый свет, и предназначен для идентификации близких к Земле астероидов.

Origin Space планирует использовать Yangwang-1 для создания своеобразной «карты сокровищ» в околоземном пространстве для учёта доступных в обозримом будущем ресурсов. Ещё в апреле компания запустила спутник NEO-1, разработанный с возможностью разбрасывать и собирать небольшие фрагменты - настоящий симулятор сбора осколков от астероидов. Та же компания планирует лунную миссию NEO-2.

Оператором спутника Beijing-3 является частная компания Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd. Ожидается, что его будут использовать для разведки природных ресурсов, мониторинга экологической ситуации, предупреждения о природных катастрофах и других целей.

Hisea-2 предназначен для дистанционного мониторинга экологии морского пространства, а TKSY01-TJ, по некоторым данным, связан с китайскими военными проектами. Тем не менее местные СМИ заявляют, что спутник будет использоваться для обучения и тренировки университетских команд орбитальному обслуживанию техники.

Ракету Long March 2D для миссии предоставила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC). Это уже семнадцатая орбитальная миссия КНР в текущем году. На 16 июня запланирована отправка трёх «тайконавтов» на сравнительно недавно выведенную на орбиту космическую станцию Tianhe.