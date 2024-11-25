Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах

На платформі Spotify з'явилися списки відтворення, які заманюють користувачів на шахрайські вебсайти.

Кіберзлочинці використовують оманливі назви, як-от «Sony Vegas Pro 13 Crack», щоб підштовхнути до переходу за посиланнями на шкідливі сайти або ресурси з вірусами. Окрім цього, спам-подкасти, згенеровані голосами штучного інтелекту, рекламують незаконні завантаження або коди доступу.





Spotify вже видалив виявлений шкідливий вміст, але питання довгострокових заходів для запобігання шахрайству залишаються відкритими. Кароль Пачіорек, кіберексперт, який вперше повідомив про проблему, підкреслив важливість обережності при перегляді списків відтворення та переходах за посиланнями.

Користувачам слід уважно перевіряти контент на платформі та не переходити за підозрілими посиланнями.