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Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow
08:59 26.11.2024 |
Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії нещодавно поставив Україні ще кілька десятків крилатих ракет Storm Shadow, уперше за чинного прем'єр-міністра Кіри Стармера, повідомляє видання Bloomberg у ніч на вівторок із посиланням на власні джерела.
"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи питання безпеки", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що вони були відправлені ще до нещодавнього рішення США і Великої Британії дозволити Україні запускати ракети великої дальності по цілях на території РФ.
Співрозмовники видання відмовилися назвати точний час прибуття або назвати точну кількість, пославшись на необхідність гарантування оперативної безпеки. "Ми не коментуємо оперативні деталі, це тільки піде на користь російському президенту Володимиру Путіну", - сказали в Міністерстві оборони Сполученого Королівства виданню у відповідь на запитання, додавши, що підтримка Великої Британії України "непохитна".
Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він поставив Україні під час війни, і не оголошує про постачання регулярно. Україна раніше використовувала їх проти російських військ у Чорному морі.
Видання повідомляє, що ЗСУ вперше запустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території РФ минулого тижня, наступного дня після запуску американських армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS) по військовому об'єкту в західній частині Брянської області.
Востаннє Міністерство оборони Сполученого Королівства підтвердило постачання ракет в Україну у квітні, за адміністрації прем'єр-міністра Ріші Сунака.
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