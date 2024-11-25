Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році

10:48 25.11.2024 |

Новини IT

 

Компанія NVIDIA заявила про ймовірність дефіциту відеокарт наступного покоління RTX 50-ї серії, який може початися у 2025 році.

Це пов'язано з тим, що значна частина нових графічних процесорів Blackwell буде спрямована на задоволення попиту з боку компаній, що займаються високопродуктивними ШІ-додатками. У результаті, кількість доступних для геймерів відеокарт може виявитися обмеженою, що призведе до зростання цін на поточні моделі.

NVIDIA вже стикалася з подібною ситуацією кілька років тому, коли дефіцит відеокарт спричинив різке зростання цін та складнощі з їх придбанням. У нещодавньому звіті про доходи компанія зазначила, що очікує зниження виручки в четвертому кварталі через обмеження в поставках. Це може вплинути на ціни на відеокарти поточного покоління, особливо напередодні святкового сезону.

Проте, NVIDIA запевняє, що дефіцит може бути тимчасовим, і закликає покупців проявити терпіння. Компанія очікує збільшення виробництва на початку 2025 року, що має стабілізувати ціни. Проте геймерам рекомендується готуватися до можливого зростання цін та планувати купівлю відеокарт заздалегідь.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес