NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році

Компанія NVIDIA заявила про ймовірність дефіциту відеокарт наступного покоління RTX 50-ї серії, який може початися у 2025 році.

Це пов'язано з тим, що значна частина нових графічних процесорів Blackwell буде спрямована на задоволення попиту з боку компаній, що займаються високопродуктивними ШІ-додатками. У результаті, кількість доступних для геймерів відеокарт може виявитися обмеженою, що призведе до зростання цін на поточні моделі.

NVIDIA вже стикалася з подібною ситуацією кілька років тому, коли дефіцит відеокарт спричинив різке зростання цін та складнощі з їх придбанням. У нещодавньому звіті про доходи компанія зазначила, що очікує зниження виручки в четвертому кварталі через обмеження в поставках. Це може вплинути на ціни на відеокарти поточного покоління, особливо напередодні святкового сезону.

Проте, NVIDIA запевняє, що дефіцит може бути тимчасовим, і закликає покупців проявити терпіння. Компанія очікує збільшення виробництва на початку 2025 року, що має стабілізувати ціни. Проте геймерам рекомендується готуватися до можливого зростання цін та планувати купівлю відеокарт заздалегідь.