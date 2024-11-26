Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії

Уряд США хоче зменшити грант для Intel з $8,5 мільярдів до менше ніж $8 мільярдів. Таке рішення є наслідком затримок інвестицій компанії та чималих проблем з бізнесом. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Intel мала отримати $8,5 мільярдів у межах закону CHIPS, проте через затримку в інвестиціях компанії у фабрику в Огайо уряд вирішив зменшити фінансування. Спершу нову фабрику планували запустити до кінця 2025 року, а тепер компанія націлена на завершення проєкту до кінця десятиліття.

У межах таких змін також врахували додаткові $3 мільярди, які уряд США запропонував компанії для виробництва мікросхем для армії.

Крім того, уряд США врахував технологічну стратегію Intel та потреби її клієнтів. Хоча компанія активно працює над удосконаленням своїх технологій, щоб наздогнати конкурентів, таких як TSMC, їй досі складно переконати клієнтів у своїй спроможності реалізувати ці амбіції.

Труднощі, з якими Intel зіткнулася у 2024 році, підірвали плани адміністрації Президента Джо Байдена щодо прискорення виробництва мікросхем у США. До того ж уряд висуває жорсткі вимоги до компаній, які отримують державну підтримку, а чиновники сумніваються у здатності Intel виконати свої інвестиційні зобов'язання.

Як представники уряду США, так і представники Intel не надавали жодних коментарів щодо цього повідомлення.

