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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
22:24 22.11.2024 |
Google представила нову функцію для Android-пристроїв під назвою Restore Credentials, яка значно спрощує процес переходу на новий смартфон.
Тепер користувачам не потрібно вручну входити в кожен застосунок під час зміни пристрою. Коли ви входите в додаток, ваш телефон зберігає так званий ключ відновлення, який автентифікує вашу особистість. Цей ключ шифрується і зберігається локально на пристрої, а в разі ввімкненого хмарного резервного копіювання синхронізується з вашим акаунтом.
При купівлі нового телефону або зміні пристрою, дані та ключі відновлення автоматично завантажуються з хмари. Відкривши застосунок, він знайде свій ключ відновлення і автоматично увійде у ваш акаунт, надавши всі ваші особисті дані. Однак розробникам додатків та ігор необхідно впровадити підтримку ключів відновлення у свої продукти.
Крім того, Google додала можливість ініціювати процес відновлення даних із хмари в будь-який час через застосунок Android Switch, що дає змогу користувачам гнучко керувати відновленням даних.
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