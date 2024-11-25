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Голова NVIDIA розповів, коли ШІ перестане «галюцинувати» та дав урок пікапа
22:57 25.11.2024 |
Виявляється, NVIDIA зробила усім знижку в 1 млн разів. Дженсен Хуанг розповів, коли чекати чесного ШІ, яка у цьому роль компанії та як переконав дружину вийти за нього.
Коли ШІ перестане брехати
Дженсен Хуанг вважає, що галузь штучного інтелекту ще кілька років не зможе розв'язати проблему «галюцинацій» - коли ШІ створює інформацію, щоб заповнити прогалини у знаннях. Він обговорював цю та інші теми під час інтерв'ю в Гонконзькому університеті науки і техніки.
Хуанг розповів про напрямки розвитку штучного інтелекту. Перший, попередню підготовку, він порівняв зі вступом до коледжу. Під час нього штучний інтелект просто збирає дані та трансформує їх у відповіді. «Це дуже важливий етап, але цього недостатньо». Другий - це постнавчання з глибоким зануренням в окрему навичку через «посилене навчання через зворотний зв'язок з людиною, через зворотний зв'язок з ШІ, генерацію синтетичних даних, багатовекторне навчання тощо - є купа способів».
Третій напрямок розвитку штучного інтелекту - тестування у часі, яке Дженсен Хуанг також називає «мисленням». Це набагато складніше, оскільки ШІ тепер розбиває проблему крок за кроком, щоб знайти рішення. Можливо, доведеться повторювати, а іноді й симулювати різні результати, особливо якщо відповідь не є передбачуваною. «Ми називаємо це мисленням, і чим довше ви думаєте, можливо, тим кращою буде відповідь». Але наразі, попри усі ці технології, зазначає Хуанг, ми все ще не можемо повністю довіряти відповідям ШІ.
«Сьогодні ми маємо кращі відповіді, які можемо отримати, але ми [все ще] доходимо до моменту, коли відповідь не буде найкращою, яку ми здатні надати, і вам все одно доведеться вирішити, чи це «галюцинація», чи це має сенс, це розумно чи ні? Ми повинні дійти до точки, коли ви значною мірою довіряєте відповіді, яку отримали. ... Я думаю, що ми зможемо зробити це через кілька років, а тим часом ми повинні продовжувати збільшувати [потужність] наших обчислень».
Величезна знижка
Дженсен Хуанг відзначив роль NVIDIA у процесі розвитку штучного інтелекту. Він зауважив, що якби не зусилля компанії, процесори для штучного інтелекту були б у мільйон разів дорожчими:
«Ми узяли граничні витрати на обчислення та зменшили їх у мільйон разів. ... Коли вартість чогось зменшується в мільйон разів, ваші звички принципово змінюються... Це найбільший внесок NVIDIA, який [компанія] коли-небудь робила - щоб використання машин для вичерпного вивчення величезної кількості даних було чимось, про що дослідники навіть не мали б замислюватися. Ось як машинне навчання набуло популярності».
«За останні 10 років я зробив вам знижку в мільйон разів. Це практично безкоштовно!» - сказав Хуанг.
Лінія пікапа
Також на заході у Дженсена Хуанга запитали пораду для молодих людей щодо того, коли краще створювати власний бізнес. Інтерв'юер додав: «Крім того, ви пообіцяли своїй дружині Лорі, що до 30 років ви створите компанію», Хуанг відповів: «Це була моя лінія пікапа. Я не це мав на увазі».
«Щоб переконатися, що вона врешті-решт вийде за мене заміж, я сказав їй, що коли мені виповниться 30 ... я стану генеральним директором. Я гадки не мав, про що я говорив, - а потім ми одружилися. Це вся порада, яку я збираюся дати підприємцям. Ось і все».
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