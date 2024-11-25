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Apple може стримувати інновації в браузерах для смартфонів – британський регулятор
15:52 25.11.2024 |
Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії заявило, що його слідча група попередньо встановила, що ринок мобільних браузерів не працює належним чином для британського бізнесу та мільйонів користувачів телефонів.
Про це повідомляє Reuters.
Найбільше занепокоєння групи пов'язане з політикою Apple щодо доступу до Інтернету на iPhone. Вона попередньо встановила, що правила Apple обмежують можливості конкурентів створювати нові функції, які могли б принести користь споживачам.
В заяві йдеться, що багато менших британських розробників додатків хотіли використовувати прогресивні веб-додатки - альтернативний спосіб надання додатків користувачам без завантаження їх через магазин додатків - але ця технологія не змогла повноцінно розвиватися на пристроях Apple.
Угода про розподіл доходів між Google і Apple також зменшила їхні стимули конкурувати в мобільних браузерах на пристроях Apple, як виявилося в дослідженні.
"Ми стурбовані тим, що втручання, про які йдеться у звіті для подальшого розгляду відповідно до Закону про цифрові ринки, конкуренцію та споживачів, підірвуть конфіденційність і безпеку користувачів і завадять нашій здатності створювати технології, які вирізняють Apple", - йдеться в заяві компанії.
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