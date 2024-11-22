Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство

Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним у Євросоюзі конкурентом Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала заяву про банкрутство. Про це Northvolt повідомила 21 листопада.

У вересні Northvolt оголосила про масштабне скорочення витрат, зокрема щодо звільнення 20% співробітників у всьому світі та 25% персоналу у Швеції.

Northvolt виробляє акумулятори для кількох європейських автоконцернів, включно з Volvo та Volkswagen.

"Компанія продовжить здійснювати постачання клієнтам, виконуючи водночас зобов'язання перед найважливішими постачальниками та виплачуючи заробітну плату співробітникам", - йдеться у заяві.

Northvolt подала заяву про банкрутство у США на підставі глави 11 Кодексу США про банкрутство, яка дозволяє підприємству реорганізувати свої фінанси та подати реалістичний план виплати боргів кредиторам під наглядом суду. Якщо підприємству це не вдасться протягом відведеного терміну, запускається процедура його ліквідації.

Northvolt мала близько $30 млн вільних коштів, йдеться в заяві, і $5,84 млрд боргу. Згідно з даними Bloomberg, Northvolt є однією з компаній з найбільшим боргом, які подали заяву про банкрутство в США цього року.

Під час судового процесу Northvolt отримає доступ до грошової застави на суму близько $145 млн. Scania CV AB, підрозділ Volkswagen AG з виробництва вантажівок і ключовий клієнт Northvolt, окремо повідомив Bloomberg, що надасть $100 млн як фінансування під заставу боржника.

У Northvolt працюють приблизно 6600 осіб у семи країнах. Компанія розраховує завершити свою реструктуризацію у першому кварталі 2025 року.

Дочірні компанії Northvolt, які відповідають за будівництво запланованих заводів у Німеччині та Канаді, залишаються за межами процесу глави 11, хоча компанія заявила, що ці проєкти будуть відкладені.

Як зазначає Reuters, Northvolt лише за кілька місяців перетворилася з найкращого шансу Європи скласти конкуренцію китайським виробникам акумуляторних батарей для електромобілів на підприємство, яке важко зводило кінці з кінцями.

Китай контролює 85% світового виробництва акумуляторних батарей для електромобілів.