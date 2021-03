SpaceX празднует победу: ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники Starlink и вернулась на Землю

На официальной страничке компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) появилась информация об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink.

Пуск произведен из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 10:24 EET. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников, что она в дальнейшем и сделала.

Компания подтвердила, что все спутники успешно доставлены на орбиту, при этом первая ступень вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»).

Данный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink несколько раз откладывался. В конце февраля SpaceX отменила пуск ракеты за минуту и 24 секунды до старта. 1 и 2 марта запуск отложили из-за плохих погодных условий. Наконец сегодня запуск прошёл без проблем.

16 февраля компания SpaceX также запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, но тогда первая ступень не вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.