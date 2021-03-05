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SpaceX празднует победу: ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники Starlink и вернулась на Землю
21:54 04.03.2021 |
На официальной страничке компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) появилась информация об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink.
Пуск произведен из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 10:24 EET. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников, что она в дальнейшем и сделала.
Компания подтвердила, что все спутники успешно доставлены на орбиту, при этом первая ступень вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»).
Данный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink несколько раз откладывался. В конце февраля SpaceX отменила пуск ракеты за минуту и 24 секунды до старта. 1 и 2 марта запуск отложили из-за плохих погодных условий. Наконец сегодня запуск прошёл без проблем.
16 февраля компания SpaceX также запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, но тогда первая ступень не вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
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