В этом году сервис Google Stadia пополнится 100 играми, в числе первых FIFA 21

Компания Google отказалась от разработки собственных игр для своего облачного сервиса Stadia, но при этом продолжит активно пополнять каталог играми других разработчиков. Как сообщается в блоге Stadia, в этом году в сервисе появится более 100 новых игровых приложений. И уже объявлены первые «новобранцы».

Так, 23 февраля в Stadia появится Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition и Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut, 2 марта - It came from space and ate our brains, 17 марта - FIFA 21, 26 марта - Kaze and the Wild Masks, 23 апреля - Judgment, Killer Queen Black, Street Power Football и Hellpoint.