Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance

Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн, з них $2,5 трлн припадають на 44 американських, йдеться в дослідженні Brand Finance.

Таким чином, частка брендів зі США становить 77,9%. На 24 китайських бренди припадає 11,4% загальної вартості, на 9 японських - 2,1%, на 5 південнокорейських - 3,9%, на 5 індійських - 1,7%.

Бренд Apple другий рік поспіль посідає першу сходинку в рейтингу, його вартість зросла на 11% - до $574,5 млрд. Результати опитувань свідчать, що понад 80% споживачів знайомі з цим брендом, а 45% розглядають можливість використання продуктів або послуг Apple.

Другу позицію зберіг бренд Microsoft (+35%, до $461,1 млрд), третю - Google (+24%, до $413 млрд), четверту - Amazon (+15%, до $356,4 млрд), п'яту TikTok/Douyin (+26%, до $105,8 млрд).

Facebook (належить компанії Meta) перемістився на шосте місце (+21%, до $91,5 млрд), відтіснивши вниз Samsung (+9%, до $89,4 млрд).

Найрізкіше зростання вартості в ІТ-сегменті зафіксував бренд Nvidia (+98%, до $87,9 млрд), який піднявся на восьму сходинку з десятої минулого року. Він зрушив униз Instagram (також належить Meta), вартість якого зросла на 13% (до $79,9 млрд) і Oracle (+8%, до $57,4 млрд).