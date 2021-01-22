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Google пригрозила закрыть поисковую систему в Австралии из-за нового закона о выплатах местным изданиям
16:52 22.01.2021 |
Компания Google пригрозила отключить свою поисковую систему в Австралии, если власти примут закон о выплатах местным изданиям за контент. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
Власти Австралии работают над законопроектом, согласно которому владельцы поисковых систем будут обязаны совершать выплаты за показ контента местных изданий. Это будет касаться не только размещения новостей в «Google Новостях», но и любых фрагментов в поисковой выдаче. Сумма будет обсуждаться сторонами, а если они не придут к компромиссу, власти назначат арбитра, который оценит стоимость услуг.
Инициатива связана с тем, что значительную долю доходов Google приносит онлайн-реклама, в то время как основной контент - это новости. При этом, из-за пандемии COVID-19 местным изданиям пришлось сильно сократить штат журналистов из-за недостатка финансирования.
Google считает, что требования австралийских властей несовместимы с работой поисковых систем. При этом компания допустила возможность оплаты за размещённые материалы в разделе «Google Новости».
«Если эта версия закона станет реальной, то у нас не будет другого выбора, кроме как закрыть доступ в Google Search в Австралии. После детального изучения финансовых и операционных рисков, мы не видим возможности оказания услуг в этой стране», - говорится в заявлении вице-президента Google по Австралии и Новой Зеландии Мел Силва (Mel Silva).
Ранее компания договорилась об оплате за контент с французскими издателями. Стоимость вознаграждения будет зависеть от размера публикации и трафика. Как это будет вычисляться, не уточняется.
При этом, в истории компании раньше уже были случаи отказа от оплаты контента. В 2014 году Google отказалась платить испанским издательствам. Корпорация заявила, что она помогает изданиям зарабатывать деньги, привлекая трафик, после чего закрыла в стране раздел «Google Новости».
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