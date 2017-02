Группа акционеров Facebook предложила сместить основателя соцсети Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение портала VentureBeat. По мнению акционеров, на месте руководителя должна находиться более независимая фигура, которая будет способна "лучше следить за руководителями компании, улучшить корпоративное управление и установить необходимую для акционеров программу развития".

Кто хочет отставки Цукерберга?

Предложение снять Цукерберга с позиции председателя правления поступило от акционеров, являющихся членами организации по защите прав потребителей SumOfUs. Это объединение позиционирует себя как интернет-сообщество, которое призывает крупные корпорации к ответственности за такие глобальные проблемы, как изменение климата, ущемление прав трудящихся, коррупция и захват власти в компании.

Советник по рынкам капиталов SumOfUs Лайза Линдсли сообщила журналистам, что петицию с требованием улучшить корпоративную ответственность в Facebook подписали около 333 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. - акционеры соцсети. "Акции четырех членов SumOfUs позволили нам подать это предложение [по исключению Цукерберга]", - добавила она.

Чем глава Facebook не угодил акционерам?

Недовольство акционеров вызвала новая структура акционерного капитала Facebook, утвержденная в прошлом году. На сегодняшний день Цукерберг владеет 4 млн акций класса A и 419 млн акций класса B - это 53,8% от всех голосующих акций компании. Акции B не торгуются на бирже, каждая из них обеспечивает 10 голосов, когда как акции А торгуются, каждая из них - это 1 голос. Два года назад Цукерберг заявил о намерении передать 99% своих акций некоммерческой благотворительной организации Chan Zuckerberg Initiative, которую он создал совместно со своей женой Присциллой Чан. Но при этом глава Facebook не хотел терять контроль над компанией. Для этого в апреле 2016 года было решено выпустить 5,7 млрд акций третьего типа - C. Предполагалось, что две акции класса C можно будет обменять на одну акцию классов A или B, но голосующих прав у класса C не будет.

Такая структура акционерного капитала должна была позволить Цукербергу выполнить свое обещание - избавиться от 99% акций класса C - и при этом сохранить в компании голосующий контроль. Однако голоса остальных акционеров с выпуском бумаг нового класса, наоборот, оказались "размытыми". То есть сложилась такая ситуация, при которой акционеры могут владеть Facebook, но не могут принимать решения по ключевым вопросам компании. "Таким образом, Цукерберг сможет контролировать Facebook навечно", - резюмирует Forbes. В свою очередь, TechCrunch указывает, что новая структура акционерного капитала позволяет Цукербергу заниматься политической карьерой, не покидая Facebook.

После одобрения выпуска новых акций несколько акционеров Facebook подали судебный иск против корпорации. По их мнению, Цукерберг сохранил контроль над Facebook с помощью закулисных манипуляций, создав конфликт интересов. А совет директоров, как утверждается в иске, продемонстрировал "поразительное пренебрежение к интересам акционеров, одобрив план, который сократил их влияние". В SumOfUs указывают на эту проблему и отмечают, что смещение Цукерберга и назначение независимого председателя совета директоров могло бы стать "первым шагом на пути к эффективному представлению интересов всех акционеров".

Кто помимо Цукерберга входит в совет директоров Facebook?

В настоящее время в совет корпорации входят Сьюзен Десмонд Хелманн (исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс), исполнительный директор Netflix Рид Хэйстингс, бывший глава администрации президента США Эрскин Боулз, сооснователь корпорации Netscape Communications Марк Андриссен и основатель платежной системы PayPal Питер Тиль.

Возможно ли отправить Цукерберга в отставку?

Даже если предложение убрать Цукерберга с поста председателя совета директоров поддержано большинством акционеров, то оно будет нести лишь рекомендательный характер. "За него могут проголосовать 99% акционеров, но совет директоров не будет иметь юридических обязательств по его исполнению. Но большинство компетентных членов совета понимают, что игнорировать голос акционеров, чьи интересы они представляют, неразумно", - считают в SumOfUs.

Как бы то ни было, Facebook вряд ли согласится с требованием инициативной группы, тем более что сам Цукерберг является одним из крупнейших акционеров компании. Кроме того, решение о его отставке может повлиять на финансовые показатели соцсети, поэтому в интересах совета директоров не сместить Цукерберга, а, напротив, убедить его отказаться от мыслей об уходе из компании или присоединении к конкурентам.

Наконец, стоит отметить, что наличие гендиректора на посту председателя правления - это распространенная практика. Аналогичная ситуация наблюдается в Tesla, Bank of America, Walt Disney Company, IBM, Amazon, Netflix и других компаниях.

Что говорят в самом Facebook?

Компания пока никак не прокомментировала это предложение акционеров. Скорее всего, реакцию Facebook мы узнаем только в апреле, когда корпорация представит документ к общему собранию держателей ценных бумаг.