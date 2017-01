Более четырех лет ходят слухи о смартфоне Surface Phone, над которым трудится компания Microsoft. Недавно зарегистрированный компанией патент может указывать на инновационную форму данного устройства. Впрочем, как и в случае со многими другими патентами, эта идея может остаться нереализованной.

В патенте описываются смартфоны со сгибающимся дисплеем, которые можно складывать пополам, а также модели, состоящие из трех частей, соединенных шарнирами. При этом дисплей является цельным и может сгибаться в обоих направлениях.

Подобные патенты других производителей мы видели и раньше. В ноябре Apple подала в патентное ведомство США (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) документы, описывающие похожее мобильное устройство. Смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus со сгибающимися дисплеями, по слухам, уже тестируются в Китае, однако реальных продуктов на рынке все еще нет.

Ранее Microsoft заявила, что компания не собирается отказываться от освоения рынка смартфонов, а также пообещала предложить пользователям нечто уникальное. Surface Phone в таком форм-факторе с адекватной ценой мог бы стать очень интересным предложением.