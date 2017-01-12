Недавно появилась информация, согласно которой смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся экраном должен быть представлен и выпущен во второй половине 2017 года.

Новые данные указывают на то, что под этим названием будут выпущены сразу два устройства, которые называются Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus. Источники утверждают, что смартфоны со сгибающимися дисплеями уже начали тестировать в Китае. Samsung Galaxy X1 получил модельный номер SM-X9000, а Galaxy X1 Plus носит маркировку SM-X9050.

Информатор добавляет, что тестируемая версия Samsung Galaxy X1 работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow, а на Samsung Galaxy X1 Plus уже установлена Android 7.1.1 Nougat.

Недавно зарегистрированный патент позволяет представить, как могут выглядеть смартфоны Samsung Galaxy X. В сложенном состоянии смартфон будет иметь дисплеи с обеих сторон, а в разложенном состоянии он будет служить небольшим планшетом.



