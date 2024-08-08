Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму з травня 2023 року

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Про це свідчать підтверджені номінації "Оператора ГТС України" в точці входу "Суджа", передає галузеве видання ExPro.

Зазвичай обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42-42,4 млн кубометрів на добу.

Наразі причини скорочення транзиту невідомі. Напередодні в ОГТС повідомляли, що транзит російського газу відбувається у штатному режимі.

Напередодні в ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

ГВС "Суджа" є ключовим об'єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об'єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з'єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об'єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком - до 14,65 млрд кубометрів.