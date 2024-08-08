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Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
09:58 08.08.2024 |
Компанія Ілона Маска, X (колишній Twitter), опинилася в центрі судового розгляду в Ірландії через використання даних користувачів з Європейського Союзу для навчання своєї моделі штучного інтелекту Grok без їхньої згоди.
Ірландська комісія із захисту даних (DPC) подала позов проти X, стверджуючи, що компанія порушила Загальний регламент ЄС щодо захисту даних (GDPR), який вимагає наявності правової підстави для обробки персональних даних. DPC домагається судової заборони на обробку даних користувачів X для навчання моделей ШІ, а також планує передати справу до Європейської ради із захисту даних (EDPB).
Минулого місяця X почала використовувати дані користувачів без повідомлення і згоди, надаючи можливість відмовитися тільки через приховані налаштування на веб-сайті. Meta, що володіє Facebook та Instagram, призупинила аналогічні дії після скарг на порушення GDPR. Судовий розгляд продовжиться наступного тижня і X може зіткнутися з серйозними штрафами за недотримання вимог GDPR.
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