Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery

Гранти від Seeds of Bravery у сумі 2 млн євро отримають 59 українських технологічних компаній.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

Наголошується що 59 українських технологічних компаній залучили кошти від грантової програми Європейської інноваційної ради Seeds of Bravery на масштабування інновацій. Фінансування від 25 до 50 тис. євро вже отримали стартапи в таких категоріях: інноваційне підприємництво, інкубатори глибоких технологій, відбудова України, масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій.

Загальна сума залучених коштів становить 2 млн євро.

За інформацією Мінцифри, Seeds of Bravery підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської. Особливу увагу програма приділяє інноваційним рішенням, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також deep-tech проєктам з фокусом на жіночому підприємництві. Загальний грантовий фонд програми - 12 млн грн.

Як повідомлялося, у державному університеті «Житомирська політехніка» презентували 6 технологічних стартапів, розроблених у межах акселераційної програми BGV Hardware Accelerator.