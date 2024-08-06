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АНАЛІТИКА

«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років

12:36 06.08.2024 |

Новини IT

 

Власник компанії Neuralink Ілон Маск розповів про сподівання щодо технології на найближчі роки. Він каже, що люди з чипами зможуть робити більше, ніж звичайні: вигравати в іграх, зберігати та завантажувати пам'ять тощо.

Під час подкасту Лекса Фрідмана Маск зробив багато дивних та радикальних заяв про можливості чипування мозку. «Давайте дамо людям надздібності», - каже мільярдер. За його словами, деякі з них можуть бути реалізовані вже за 2 роки, інші треба буде чекати 10-15.

Ілон Маск припускає, що Neuralink доведеться прискорити свій мозок для конкуренції зі штучним інтелектом - щоб ШІ не «нудьгував». Ідея щодо «швидкості передачі даних» у людей виникла, коли він думав про безпеку штучного інтелекту та можливі перешкоди на шляху позитивного зближення людини та ШІ.

«Низька швидкість передачі даних в людей, зокрема наша низька швидкість виведення, погіршує зв'язок між людьми та комп'ютерами», - каже Маск, і далі робить несподіваний перехід: «Скажімо, ви дивитеся на цю рослину чи щось інше, і думаєте: «Я дуже хотів би зробити цю рослину щасливою, але вона мало розмовляє».

Маск наполягає, що основна мета полягає в тому, щоб якимось чином збільшити «швидкість виводу» людей, тобто швидкість, з якою наш мозок надсилає сигнали до чипа. Він вважає, що є потенціал збільшити її «на три, можливо, шість, можливо, більше порядків». Маск погоджується з припущенням Фрідмана про те, що сотні мільйонів людей матимуть Neuralink протягом найближчих кількох десятиліть.

Деякі ідеї Ілона Маска комусь буде важко сприйняти:

«Скажімо, ви можете завантажити свої спогади, щоб не втратити їх. ... Так, ми були б чимось іншим. Якимсь футуристичним кіборгом... це не надто далеко, приблизно 10-15 років», - міркує Маск, у відповідь на запитання, як змінять чипи людський досвід.

У розмові про ефективність Маск торкнувся ігор як супутньої теми навколо Neuralink. Більшість ігор мають чітко визначені показники та умови виграшу, які полегшують порівняння. Навесні компанія Neuralink розповіла про Ноланда Арбо, першого пацієнта з чипом у голові. Компанія відзначила зростання його навичок у комп'ютерних іграх: «Я перемагаю своїх друзів у іграх, яких я, як хворий на параліч, не повинен перемагати їх» - зазначає Арбо.

«Ми досить впевнені, що протягом наступного року чи двох хтось з імплантатом Neuralink зможе перевершити професійного геймера. Тому що час реакції буде швидшим», - каже Маск.

На подкасті Ілон Маск заявив про другу операцію вживлення чипа Neuralink людині. Новий пацієнт має травму спинного мозку, подібно до першого, який був паралізований під час пірнання.
За матеріалами: ITC.ua
 

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