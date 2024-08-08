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Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
22:14 07.08.2024 |
США не були повідомлені заздалегідь про операцію в Курській області РФ, але рішення про те, як Україна веде свої військові операції, ухвалює сама Україна, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Ми підтримуємо зв'язок з українцями з приводу цієї конкретної операції. Я вважаю, ви маєте на увазі операцію через кордон, яку вони почали раніше. Я дозволю їм говорити про те, які операції вони проводять і які їхні цілі. Доречно, щоб вони говорили про це публічно, а не ми", - сказав Міллер на брифінгу в середу.
Спікер зазначив, що бачив заяви російської сторони, в яких вони називають ситуацію "провокацією". Міллер назвав це "іронічним", оскільки саме РФ порушила територіальну цілісність і суверенітет України, і зробила це ще 2014 року, і продовжує незаконно окупувати українську територію.
"Зрештою, рішення про те, як Україна веде свої військові операції, ухвалює Україна", - зазначили в Держдепі.
Також Міллер зазначив, що в політиці США щодо використання Україною американської зброї через кордон "нічого не змінилося".
"Нічого не змінилося щодо політики, про яку ми оголосили кілька місяців тому, щодо дозволу використовувати обладнання, яке ми надаємо, для нанесення ударів через кордон або по російських військових об'єктах, розташованих прямо через кордон. Нічого в цій політиці не змінилося", - зазначив він.
На уточнювальне запитання, чи використовувала Україна зброю, що поставляється США, по військових цілях у Курській області, у Держдепі відповіли: "У нашій політиці нічого не змінилося, але ті дії, які вони (українці - ІФ-У) здійснюють сьогодні, не є порушенням нашої політики".
Відповідаючи на запитання, чи були у США відомості від України про наміри проводити операцію в Курській області РФ, Міллер сказав, що ні.
"Ні. Але немає нічого незвичайного в тому, що українці не повідомляють нам про свою точну тактику до того, як вони її реалізують. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання. Ми даємо їм поради. Але коли мова заходить про щоденну тактику, яку вони застосовують, про щоденні удари, яких вони завдають, інколи ми перебуваємо з ними на зв'язку. Іноді ні. І ці рішення мають ухвалювати вони", - пояснив спікер.
6 серпня в РФ повідомили про нібито спробу українських сил прорватися на територію Курської області.
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