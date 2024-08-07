Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.

Американський бренд Chevrolet представив Corvette ZR1 2025 модельного року.

Chevrolet показав не тільки найпотужніший Corvette ZR1, а й найпотужніший двигун V8, який коли-небудь виготовлявся в серійному виробництві в Америці. Двигун був повністю перероблений для цієї мети. Але новий ZR1 також виділяється з точки зору загальної продуктивності та зовнішнього вигляду.





Моделі ZR1 традиційно є вінцем кожної серії Corvette. Спільнота шанувальників була дуже схвильована продуктивною моделлю поточної серії C8, яка вперше була представлена з концепцією центрального розташування двигуна. Тепер відбувся дебют: новий Chevrolet Corvette ZR1 2025 року є найшвидшим і найпотужнішим Corvette, коли-небудь створеним.

Завдяки своєму 5,5-літровому твін-турбо двигуну V8, відомому як LT7, він розвиває вражаючу потужність 1064 к.с. при 7000 об/хв і майже неймовірний крутний момент 1122 Нм при 6000 об/хв. Це робить його не лише найпотужнішим серійним Corvette, але й найпотужнішим двигуном V8, який коли-небудь випускав американський автовиробник.

Corvette ZR1 має максимальну швидкість понад 344 км/год і долає чверть милі менш ніж за 10 секунд. Спеціально розроблений аеродинамічний пакет із вуглецевого волокна створює притискну силу понад 1000 фунтів (544 кг) на максимальній швидкості, що значно покращує стабільність і контроль на високих швидкостях.

Іншою помітною особливістю є повернення культового розділеного заднього скла, яке не тільки забезпечує стильний елемент, але й сприяє відведенню тепла від моторного відсіку.

Двигун LT7 заснований на архітектурі двигуна LT6 Z06, але вперше оптимізований для ZR1 з подвійними турбокомпресорами. Двигун має унікальні головки циліндрів, нову систему впуску та спеціальні турбокомпресори, які забезпечують швидку реакцію та високу продуктивність. Інженери також переробили восьмиступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням Corvette ZR1 для підтримки збільшеної потужності.





Топова версія пропонує дві різні конфігурації підвіски, обидві оснащені амортизаторами Magnetic Ride. Стандартне шасі розроблено для забезпечення збалансованого поєднання комфорту їзди та можливостей на трасі, а додатковий пакет ZTK Performance Package перетворює ZR1 на справжнього трекового монстра.

Цей пакет включає в себе агресивне заднє антикрило, переднє антикрило та високий закрилок Герні, усі виготовлені з вуглецевого волокна. ZR1 був випробуваний на деяких із найвимогливіших гоночних треків у світі, включаючи Нюрбургринг, Роуд Атланта та Virginia International Raceway.

Дизайн Corvette ZR1 був адаптований до нової продуктивності. Кузов зроблений з вуглецевого волокна для зменшення ваги та зниження центру ваги. ZR1 має унікальні алюмінієві колісні диски та новий дизайн інтер'єру зі спеціальним значком ZR1 і новою опцією візерунка стібка. Клієнти можуть вибирати з різноманітних кольорів кузова та салону, включаючи нові кольори, такі як Competition Yellow, Hysteria Purple та Sebring Orange.

Виробництво Corvette ZR1 розпочнеться у 2025 році на заводі Bowling Green Assembly Plant у Кентуккі. Він завершить сімейство Corvette, до якого також входять моделі Stingray, Z06 і E-Ray. Ціни поки невідомі, але дешево точно не буде. Тим не менш, цього разу Corvette має бути в авангарді за співвідношенням ціна/продуктивність.