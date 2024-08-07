Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android

Google має намір впровадити функцію School Time ("Час навчання") на більшій кількості пристроїв Android. Про це йдеться в блозі компанії.

Функція покликана допомогти дітям зосередитися на навчанні протягом шкільних годин. Цього року її представили на смартгодинниках Fitbit Ace LTE.

Протягом наступного року вона з'явиться на більшій кількості пристроїв, включно із вибраними смартфонами на базі Android, планшетами та смартгодинниками Samsung Galaxy.

"Час навчання" дозволяє батькам встановлювати на особистому пристрої дитини спеціальний домашній екран з обмеженою функціональністю протягом годин навчання у школі, що допомагає зменшити відволікання під час занять.

Google пояснює, що батьки можуть планувати та вибирати, які додатки дозволені під час "Часу навчання" в застосунку для батьківського контролю Family Link. Батьки також матимуть можливість дозволяти дзвінки або повідомлення від певних контактів.

"School Time також можна вмикати поза класом, коли потрібно зосередитися на навчанні або відірватися від екранів. Для підлітків, які не перебувають під наглядом батьків через Family Link, ми також пропонуємо режим "Фокус" на пристроях Android, щоб запобігти зайвим сповіщенням і обмежити відволікання протягом певного періоду часу", - пояснили в Google.

Із-поміж іншого, компанія також продовжує надавати можливості персоніфікованого досвіду для підлітків.

"Коли діти дорослішають і стають підлітками, батьки можуть потребувати різних опцій нагляду, які б краще відповідали рівню розуміння та використання технологій їхніми дітьми. Ми визнаємо, що налаштування, які хоче використовувати сім'я, можуть відрізнятися залежно від віку, стадії розвитку та стилю виховання. Ось чому ми продовжуємо надавати можливість індивідуальних налаштувань та досвіду", - зазначили в Google.

Нові функції нагляду для батьків підлітків з'являться на YouTube. В оновленні, яке буде випущено пізніше цього літа, батьки та підлітки зможуть зв'язати свої облікові записи, що дозволить батькам побачити активності своїх дітей на YouTube.

У Family Link нагляд можна ввімкнути для всіх вікових груп. Це допомагає надати батькам гнучкість у визначенні додатків, продуктів та можливостей, які можуть використовувати їхні діти, а також продовжувати стежити за їхньою активністю та встановлювати цифрові правила, такі як обмеження часу перед екраном або дані про місцеперебування дитини.

"Для всіх користувачів віком до 18 років ми пропонуємо налаштування безпеки за замовчуванням. Це включає ввімкнення функції SafeSearch, встановлення обмежень щодо контенту та вимкнення автовідтворення на YouTube", - йдеться в інформації компанії.

У Google додали, що нещодавно також запровадили нові запобіжні заходи, які обмежують рекомендації відео з вмістом, який може бути проблематичним, особливо для підлітків, якщо переглядати його багаторазово.