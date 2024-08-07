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США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
23:02 06.08.2024 |
США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів. Основна причина - проблема безпеки даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, США готуються розширити свою конфронтацію з Китаєм через технології, що швидко розвивається.
Представники адміністрації президента США Джо Байдена планують запропонувати обмеження на продаж китайського програмного забезпечення для автомобілів у США вже цього місяця.
Анонімні джерела видання зазначили, що цей крок, спрямований на розв'язування проблем безпеки, викликаних новим поколінням так званих розумних автомобілів. Дані обмеження можуть поширитись на використання та тестування китайських технологій для автономних транспортних засобів.
Багато сучасних автомобілів - як газових, так і електричних - оснащені пристроями, що підключають їх до Інтернету, що робить їх потенційними мішенями для злому.
Обмеження, які очікуються на розгляд, пов'язані з розслідуванням ризиків кібербезпеки від програмного забезпечення китайських автомобілів.
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