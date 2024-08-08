Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління

09:49 08.08.2024 |

Новини IT

 

AMD оголосила ціни на нову лінійку процесорів Ryzen 9000 для настільних ПК, які виявилися нижчими за стартові ціни попереднього покоління процесорів Ryzen.

Флагманський процесор Ryzen 9 9950X з 16 ядрами коштуватиме $649, що на $50 менше, ніж Ryzen 9 7950X, який вийшов близько двох років тому. Решта моделей також будуть дешевшими на 20-50 доларів. Ryzen 7 9700X коштуватиме $359, а Ryzen 5 9600X - $279. Ці процесори надійдуть у продаж 8 серпня, а Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9900X - 15 серпня.




AMD обіцяє приріст продуктивності на 16% порівняно з попереднім поколінням, що поліпшить як загальну продуктивність, так і ігровий досвід. Нові процесори будуть сумісні з наявними материнськими платами AM5, що забезпечить підтримку до 2027 року. Також будуть випущені нові чипсети X870 і X870E, але вони з'являться пізніше.

Запуск нових процесорів AMD збігається з проблемами Intel, яка стикається з нестабільністю своїх процесорів 13-го і 14-го поколінь. Intel планує випустити оновлення мікрокоду, проте наявні процесори, вже пошкоджені через високу напругу, не підлягають відновленню.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6735  0,07 0,18 41,2700  0,09 0,22
EUR 44,4647  0,05 0,12 45,1747  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9550  0,02 0,05 40,9950  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес