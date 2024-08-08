AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління

AMD оголосила ціни на нову лінійку процесорів Ryzen 9000 для настільних ПК, які виявилися нижчими за стартові ціни попереднього покоління процесорів Ryzen.

Флагманський процесор Ryzen 9 9950X з 16 ядрами коштуватиме $649, що на $50 менше, ніж Ryzen 9 7950X, який вийшов близько двох років тому. Решта моделей також будуть дешевшими на 20-50 доларів. Ryzen 7 9700X коштуватиме $359, а Ryzen 5 9600X - $279. Ці процесори надійдуть у продаж 8 серпня, а Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9900X - 15 серпня.









AMD обіцяє приріст продуктивності на 16% порівняно з попереднім поколінням, що поліпшить як загальну продуктивність, так і ігровий досвід. Нові процесори будуть сумісні з наявними материнськими платами AM5, що забезпечить підтримку до 2027 року. Також будуть випущені нові чипсети X870 і X870E, але вони з'являться пізніше.

Запуск нових процесорів AMD збігається з проблемами Intel, яка стикається з нестабільністю своїх процесорів 13-го і 14-го поколінь. Intel планує випустити оновлення мікрокоду, проте наявні процесори, вже пошкоджені через високу напругу, не підлягають відновленню.