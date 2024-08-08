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AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
09:49 08.08.2024 |
AMD оголосила ціни на нову лінійку процесорів Ryzen 9000 для настільних ПК, які виявилися нижчими за стартові ціни попереднього покоління процесорів Ryzen.
Флагманський процесор Ryzen 9 9950X з 16 ядрами коштуватиме $649, що на $50 менше, ніж Ryzen 9 7950X, який вийшов близько двох років тому. Решта моделей також будуть дешевшими на 20-50 доларів. Ryzen 7 9700X коштуватиме $359, а Ryzen 5 9600X - $279. Ці процесори надійдуть у продаж 8 серпня, а Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9900X - 15 серпня.
AMD обіцяє приріст продуктивності на 16% порівняно з попереднім поколінням, що поліпшить як загальну продуктивність, так і ігровий досвід. Нові процесори будуть сумісні з наявними материнськими платами AM5, що забезпечить підтримку до 2027 року. Також будуть випущені нові чипсети X870 і X870E, але вони з'являться пізніше.
Запуск нових процесорів AMD збігається з проблемами Intel, яка стикається з нестабільністю своїх процесорів 13-го і 14-го поколінь. Intel планує випустити оновлення мікрокоду, проте наявні процесори, вже пошкоджені через високу напругу, не підлягають відновленню.
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