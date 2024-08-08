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«З цього регіону РФ атакує українців»: у Білому домі прокоментували події в Курській області
08:58 08.08.2024 |
США не знали про операцію в Курській області заздалегідь, однак Адміністрація звернеться до України, щоб дізнатися про її деталі та мету.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Речниця не стала коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю. Водночас вона нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною.
При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.
"Треба пам'ятати, що в цьому регіоні (Курській області - ред.) є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - нагадала речниця Білого дому.
Вона зауважила, поки Україна захищається проти російської агресії, США продовжуватимуть її підтримувати.
"Ми продовжуватимемо це робити. А вони вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила посадовиця.
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