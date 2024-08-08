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Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
23:54 07.08.2024 |
У середу, 7 серпня, президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верхової Ради.
Новий законопроект визначає допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття та поновлення громадянства України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку.
Також у законопроекті уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України.
Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:
* набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
* набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
* набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
* автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа;
* спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
* набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.
Водночас, множинність громадянства не допускається для осіб, що мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України агресором або окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.
Нагадаємо, у липні минулого року Кабмін вніс до Ради законопроект, який встановлює додаткові умови для прийняття до громадянства України. А вже у березні 2023 року Рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України.
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