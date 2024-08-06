Фінансові новини
- |
- 06.08.24
- |
- 19:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
14:04 06.08.2024 |
Qualcomm підтвердила, що її новий процесор Snapdragon 8 Gen 4 вийде в жовтні. Тепер він з'явився на платформі Geekbench, де продемонстрував унікальну продуктивність. Хоча це не фінальна версія чіпа, результати вже вражають.
У одноядерному тесті Snapdragon 8 Gen 4 набрав 2884 бали, наближаючись до 2915 балів A17 Pro від Apple. Винятковий результат досягнуто в багатоядерному тесті, де чіп набрав 8840 балів, значно перевершивши 7300 балів A17 Pro.
Snapdragon 8 Gen 4 використовує нову архітектуру з восьмиядерною структурою, включаючи шість базових ядер на частоті 2,78 ГГц та два продуктивні ядра на 4,09 ГГц.
Однак підвищення продуктивності обіцяє і зростання вартості на 25-30% порівняно з 8 Gen 3, що вплине на ціни флагманських смартфонів у 2025 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|«План Маршалла» від Пенні Пріцкер. Що Вашингтон вигадав для України після війни
|Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту
|Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
Бізнес
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі
|Neuralink імплантувала чип другому пацієнту, все пройшло надзвичайно добре – Ілон Маск
|Штучна плацента. Чи зможе вона врятувати передчасно народжених дітей
|У США стартував продаж багатофункціональної платформи Omni One, яка виводить відчуття від ігор у віртуальній реальності на новий рівень
|Ford намагається запатентувати систему, яка повідомлятиме поліції, якщо водій перевищив швидкість
|У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект