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АНАЛІТИКА

Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті

14:04 06.08.2024 |

Новини IT

 

Qualcomm підтвердила, що її новий процесор Snapdragon 8 Gen 4 вийде в жовтні. Тепер він з'явився на платформі Geekbench, де продемонстрував унікальну продуктивність. Хоча це не фінальна версія чіпа, результати вже вражають.

У одноядерному тесті Snapdragon 8 Gen 4 набрав 2884 бали, наближаючись до 2915 балів A17 Pro від Apple. Винятковий результат досягнуто в багатоядерному тесті, де чіп набрав 8840 балів, значно перевершивши 7300 балів A17 Pro.

 

Snapdragon 8 Gen 4 використовує нову архітектуру з восьмиядерною структурою, включаючи шість базових ядер на частоті 2,78 ГГц та два продуктивні ядра на 4,09 ГГц.

Однак підвищення продуктивності обіцяє і зростання вартості на 25-30% порівняно з 8 Gen 3, що вплине на ціни флагманських смартфонів у 2025 році.
За матеріалами: gagadget.com
 

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