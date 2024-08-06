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Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень
14:32 06.08.2024 |
Китайські технологічні гіганти, включаючи Huawei і Baidu, а також стартапи, накопичують ШІ-чипи від Samsung Electronics в очікуванні американських обмежень на експорт чіпів в Китай.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
За словами одного з джерел, компанії збільшили обсяги закупівель напівпровідників для штучного інтелекту (ШІ) з початку цього року, завдяки чому на Китай припадає близько 30% виручки Samsung від продажу мікросхем в першій половині 2024 року.
Ці кроки показують, як Китай готується до реалізації своїх технологічних амбіцій на тлі зростаючої торгової напруженості зі США та іншими західними країнами.
Вони також показують, як напруженість впливає на глобальний ланцюжок поставок напівпровідників.
Минулого тижня агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що влада США планує представити цього місяця пакет заходів з експортного контролю, який запровадить нові обмеження на поставки для китайської напівпровідникової промисловості.
Ці джерела також повідомили, що очікується, що в пакеті будуть викладені параметри для обмеження доступу до мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю.
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