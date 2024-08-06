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АНАЛІТИКА

Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту

16:58 06.08.2024 |

Новини IT

 

Google продовжує повільно інтегрувати Gemini у свої безплатні сервіси. Цього разу новий набір функцій на основі штучного інтелекту з'явився у Gmail для Android. Про це повідомляє Android Police.

Gmail отримав інтеграцію чат-бота Gemini, якого користувачі можуть використовувати для того, щоб написати, відредагувати чи змінити тон листа, а також знайти старі повідомлення у своїй поштовій скриньці.

Іконка чат-бота розташована у правому верхньому куті, звідки й можна отримати доступ до нових функцій.

Ще одна іконка чат-бота з'явилася всередині самих листів. Вона розташована біля кнопки архівування та дозволяє отримати доступ до функцій підсумовування розмови, отримати рекомендації по відповідях чи змінити тон листа.

Поки функціональність ще обмежена і якісь довші чи складніші завдання Gemini виконати не зможе. Крім того, розповсюдження нової функції поки відбувається дуже повільно, й навіть якщо використовувати бета-версію програми Gmail, оновлення поки з'являється у дуже обмеженої кількості людей.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Gmail
 

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