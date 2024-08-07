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АНАЛІТИКА

Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні

17:36 07.08.2024 |

Новини IT, Транспорт

 

За словами автовиробника, нова фарба, створена у співпраці з компанією Radi-Cool, містить синтетичні композитні матеріали зі «структурою, що демонструє властивості, які зазвичай не зустрічаються в природі».

Ці матеріали (склад, яких не розкривають), схоже, просто краще відбивають інфрачервоні промені та створюють електромагнітні хвилі, які блокують ці промені, перенаправляючи енергію від транспортних засобів. Nissan стверджує, що нова фарба показала зниження температури приблизно на 12,2℃ ззовні та на 5℃ всередині.

Вартість використання такої фарби в основному залежатиме від товщини покриття та ваги. Нинішні прототипи отримують покриття у 6 разів товще, ніж у стандартного авто (хоча розробка тоншого теж триває). Сама Nissan фактичний розрахунок вартості ще не надала, однак, скоріш за все, фарба першочергово спрямована для застосування на авто екстренної допомоги та вантажівки з фургонами, а не на споживчий транспорт.


Nissan - не перший автовиробник, який експериментує з охолоджуючим покриттям. Toyota так само розробляла експериментальну фарбу, що забезпечує нижчу температуру у салоні, здебільшого зосереджуючись на кольорах, які заломлюють сонячні промені.

Компанія, яка допомагала Nissan у розробці фарби, також створила плівку та тканину, які зменшують тепло. Radi-Cool співпрацює з багатьма іншими японськими компаніями, пропонуючи прохолодні капелюхи та парасольки від сонця, а Nissan став першим партнером серед японських автовиробників.

Сусуму Міура, керівник дослідницького центру Nissan, сказав, що електромагнітні хвилі, які випромінює фарба, не мають помітного негативного впливу на здоров'я людей.

«Такі хвилі перебувають навколо нас, - сказав він. «Моя мрія - створити крутіші автомобілі без споживання енергії».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Nissan
 

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