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АНАЛІТИКА

Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці

12:31 07.08.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці після 12 серпня 2024 року.

Як повідомляється у картці відповідного законопроєкту №11434 на сайті Верховної Ради, його ухвалив парламент 23 липня, а 7 серпня повернув із підписом глави Української держави.

"Законопроєкт передбачає затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб", - ідеться в пояснювальній записці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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