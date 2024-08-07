Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці
12:31 07.08.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці після 12 серпня 2024 року.
Як повідомляється у картці відповідного законопроєкту №11434 на сайті Верховної Ради, його ухвалив парламент 23 липня, а 7 серпня повернув із підписом глави Української держави.
"Законопроєкт передбачає затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб", - ідеться в пояснювальній записці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда
|F-16 вже в Україні. Яке озброєння «засвітили» на українських винищувачах
|Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі