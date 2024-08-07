Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці після 12 серпня 2024 року.

Як повідомляється у картці відповідного законопроєкту №11434 на сайті Верховної Ради, його ухвалив парламент 23 липня, а 7 серпня повернув із підписом глави Української держави.

"Законопроєкт передбачає затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб", - ідеться в пояснювальній записці.