США й Іран узгоджують меморандум про припинення війни — Axios
12:41 06.05.2026 |
У Білому домі вважають, що наближаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. Документ має припинити війну та встановити рамки для більш детальних ядерних переговорів.
Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Співрозмовники повідомили, що США очікують на відповідь від Ірану щодо кількох ключових питань протягом наступних 48 годин.
"Угода передбачатиме зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку", - пише видання.
Axios пише, що американські чиновники неодноразово висловлювали оптимізм щодо угоди під час попередніх раундів переговорів та під час поточної війни, але досі її не досягли.
Видання зазначає, що одностарінковий меморандум про взаєморозуміння з 14 пунктів узгоджується між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером і кількома іранськими чиновниками, як напрямку, так і через посередників.
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
