Амстердам забороняє рекламу м’яса і бензинових авто — прецедент для Європи

Амстердам став першою у світі столицею, яка заборонила публічну рекламу як м'яса, так і продуктів, що працюють на викопному паливі. Про це пише BBC.

З 1 травня у столиці Нідерландів рекламу гамбургерів, бензинових автомобілів та авіакомпаній прибрали з рекламних щитів, трамвайних зупинок і станцій метро. На її місці з'явилася, зокрема, реклама музеїв, концертів і виставок.

Місцеві політики кажуть, що цей крок спрямований на приведення вуличного пейзажу Амстердама у відповідність до екологічних цілей уряду. Місто має на меті стати вуглецево-нейтральною столицею до 2050 року, а місцеве населення скоротити споживання м'яса вдвічі за той самий період.

М'ясо було відносно невеликою частиною ринку зовнішньої реклами Амстердама - приблизно 0,1% рекламних витрат у порівнянні з приблизно 4% для продуктів, пов'язаних з викопними джерелами. Натомість у рекламі домінували бренди одягу, кінопостери й мобільні телефони.

Нідерландська асоціація м'ясної промисловості, що представляє галузь, незадоволена таким кроком і назвала його "небажаним способом впливу на поведінку споживачів". А Нідерландська асоціація туристичних агентів і туроператорів заявила, що заборона реклами відпусток, які передбачають авіаперельоти, є непропорційним обмеженням комерційної свободи компаній.