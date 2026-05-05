Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Амстердам забороняє рекламу м’яса і бензинових авто — прецедент для Європи

Амстердам став першою у світі столицею, яка заборонила публічну рекламу як м'яса, так і продуктів, що працюють на викопному паливі. Про це пише BBC.

З 1 травня у столиці Нідерландів рекламу гамбургерів, бензинових автомобілів та авіакомпаній прибрали з рекламних щитів, трамвайних зупинок і станцій метро. На її місці з'явилася, зокрема, реклама музеїв, концертів і виставок.

Місцеві політики кажуть, що цей крок спрямований на приведення вуличного пейзажу Амстердама у відповідність до екологічних цілей уряду. Місто має на меті стати вуглецево-нейтральною столицею до 2050 року, а місцеве населення скоротити споживання м'яса вдвічі за той самий період.

М'ясо було відносно невеликою частиною ринку зовнішньої реклами Амстердама - приблизно 0,1% рекламних витрат у порівнянні з приблизно 4% для продуктів, пов'язаних з викопними джерелами. Натомість у рекламі домінували бренди одягу, кінопостери й мобільні телефони.

Нідерландська асоціація м'ясної промисловості, що представляє галузь, незадоволена таким кроком і назвала його "небажаним способом впливу на поведінку споживачів". А Нідерландська асоціація туристичних агентів і туроператорів заявила, що заборона реклами відпусток, які передбачають авіаперельоти, є непропорційним обмеженням комерційної свободи компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0000
  0,0871
 0,20
EUR
 1
 51,4580
  0,1397
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6433  0,08 0,19 44,2179  0,09 0,20
EUR 51,1679  0,07 0,14 51,8350  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0250  0,02 0,06 44,0550  0,02 0,06
EUR 51,5004  0,05 0,10 51,5179  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес