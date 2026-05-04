НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після виходу ОАЕ ОПЕК+ обмежилась символічним підвищенням квот — ЗМІ

Провідні країни ОПЕК+ домовилися про незначне та символічне підвищення своїх квот на видобуток у червні, демонструючи тим самим, що робота групи триває у звичному режимі після несподіваного виходу з неї ОАЕ, повідомляє Bloomberg.

Сім країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією додадуть 188 тис. барелів на день наступного місяця згідно з угодою, яка була укладена під час відеоконференції в неділю, йдеться в заяві ОПЕК.

Делегати очікували невеликого збільшення ще до виходу ОАЕ. Фактичне відновлення цих обсягів залежатиме від відкриття Ормузької протоки та відновлення виробництва, яке було призупинено. Це сталось після виходу ОАЕ з найбільшого об'єднання країн-нафтовидобувників.

Флагманська нафтова компанія країни Adnoc заявила, що планує прискорити план зростання, виділивши 200 млрд дирхамів (55 млрд дол) на проєкти, що охоплюють операції як у видобутку, так і в переробці та збуті.

Вихід ОАЕ, який став несподіванкою для інших членів Організації країн-експортерів нафти та її партнерів, ще більше підірве здатність групи впливати на ціни на нафту, яка вже слабшала через багаторічне збільшення видобутку конкурентами, зокрема американськими сланцевими компаніями.

У новому звіті ОПЕК+ ОАЕ не згадується.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

