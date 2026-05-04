Через регіональну кризу Ірак диверсифікує експорт, будує новий нафтопровід «Басра-Хадіта»

Ірак розпочав роботи над нафтопроводом, що з'єднує Басру з Хадітою, плановою потужністю 2,5 млн барелів на день (б/д), повідомило 1 травня державне інформаційне агентство з посиланням на Міністерство нафти, оскільки виробник ОПЕК прагне розширити експортні маршрути.

На проєкт виділено близько $1,5 млрд, хоча його темпи залежатимуть від забезпечення подальших бюджетних асигнувань, повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства.

700-кілометровий (435 миль) трубопровід транспортуватиме сиру нафту на експорт кількома маршрутами, включаючи сирійський Баніяс, турецький Джейхан та йорданську Акабу, а також забезпечуватиме нафтопереробні заводи (НПЗ) вздовж свого шляху, повідомив речник міністерства.

26 квітня прем'єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані головував на нараді, присвяченій подальшим перевіркам проекту трубопроводу «Басра-Хадіта», схваленого 2024 року, й заявив, що він був задуманий як проактивний крок, що передбачає поточні регіональні умови й запобігає потенційним порушенням існуючих експортних маршрутів.

Експорт сирої нафти через нафтопровод «Кіркук-Джейхан» відновився у березні після того, як Багдад та регіональний уряд Курдистану домовилися про відновлення потоків.

Багдад також працює над реконструкцією невикористовуваного трубопроводу, який дозволить перекачувати нафту безпосередньо до турецького порту «Джейхан», не проходячи через Курдистан.

Закриття Ормузької протоки через війну в Ірані скоротило експорт нафти з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту й Іраку, що призвело до зростання цін. Зокрема в Іраку через перекриття Ормузької протоки та неможливості експортувати видобуток у березні впав на 70%, до 1,3 млн т.