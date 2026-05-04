Через регіональну кризу Ірак диверсифікує експорт, будує новий нафтопровід «Басра-Хадіта»
09:02 04.05.2026 |
На проєкт виділено близько $1,5 млрд, хоча його темпи залежатимуть від забезпечення подальших бюджетних асигнувань, повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства.
700-кілометровий (435 миль) трубопровід транспортуватиме сиру нафту на експорт кількома маршрутами, включаючи сирійський Баніяс, турецький Джейхан та йорданську Акабу, а також забезпечуватиме нафтопереробні заводи (НПЗ) вздовж свого шляху, повідомив речник міністерства.
26 квітня прем'єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані головував на нараді, присвяченій подальшим перевіркам проекту трубопроводу «Басра-Хадіта», схваленого 2024 року, й заявив, що він був задуманий як проактивний крок, що передбачає поточні регіональні умови й запобігає потенційним порушенням існуючих експортних маршрутів.
Експорт сирої нафти через нафтопровод «Кіркук-Джейхан» відновився у березні після того, як Багдад та регіональний уряд Курдистану домовилися про відновлення потоків.
Багдад також працює над реконструкцією невикористовуваного трубопроводу, який дозволить перекачувати нафту безпосередньо до турецького порту «Джейхан», не проходячи через Курдистан.
Закриття Ормузької протоки через війну в Ірані скоротило експорт нафти з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту й Іраку, що призвело до зростання цін. Зокрема в Іраку через перекриття Ормузької протоки та неможливості експортувати видобуток у березні впав на 70%, до 1,3 млн т.
|Через регіональну кризу Ірак диверсифікує експорт, будує новий нафтопровід «Басра-Хадіта»
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
