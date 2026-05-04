Росія пішла на продаж золотого резерву через дефіцит бюджету — СЗР

Через падіння доходів від нафти й газу РФ змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
"Двадцять років Росія скуповувала золото.
Тепер - продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ
реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий
запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в
майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент
порятунку - і Кремль не вагається ним скористатися", - зазначили в СЗРУ.
Перехід
від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді
Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім
покупцям - банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним
структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до
твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.
Від стратегічного накопичення до покриття бюджетної діри
Свій
золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши
понад 1 900 тонн у російських золотовидобувників. Найінтенсивніші хвилі
накопичення припали на 2008-2012 роки - понад 500 тонн - та на 2014-2019
роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року
темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗР.
"Ринок
це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6
тонни - у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій
становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову
ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом - він став
оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління
дефіцитом", - повідомили в СЗРУ.
У розвідці підкреслюють, "причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи
РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли.
Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того
зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки,
яку збирав два десятиліття".
"За
поточних темпів - близько семи тонн на місяць - у 2026 році Росія може
продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал
важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як
ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт
переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, -
фінансова стійкість системи зникла", - зазначили в СЗР.