Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія пішла на продаж золотого резерву через дефіцит бюджету — СЗР

Через падіння доходів від нафти й газу РФ змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

"Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер - продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку - і Кремль не вагається ним скористатися", - зазначили в СЗРУ.

Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям - банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.


Від стратегічного накопичення до покриття бюджетної діри

Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотовидобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008-2012 роки - понад 500 тонн - та на 2014-2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗР.

"Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни - у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом - він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом", - повідомили в СЗРУ.

У розвідці підкреслюють, "причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття".

"За поточних темпів - близько семи тонн на місяць - у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, - фінансова стійкість системи зникла", - зазначили в СЗР. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9129
  0,0501
 0,11
EUR
 1
 51,5977
  0,1390
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5605  0,02 0,05 44,1291  0,00 0,01
EUR 51,2386  0,11 0,21 51,8923  0,11 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,05 0,13 43,9700  0,05 0,13
EUR 51,5152  0,11 0,21 51,5284  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес