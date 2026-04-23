Британський уряд посилює контроль експорту через ризики обходу санкцій проти Росії

Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкції проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо газеті The Guardian.

Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій.

Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Браянт доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній із російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ.

Депутат Ліам Бірн надіслав міністру листа, в якому висловив занепокоєння щодо запланованого експорту обладнання, яке може використовуватися для виробництва військової техніки, такої як дрони та ракети.

Деталі нових заходів контролю будуть викладені в нормативному акті, який буде представлено в середу.

Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт.

Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від Управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Британія
 

