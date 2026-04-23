Фінансові новини
- |
- 23.04.26
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Британський уряд посилює контроль експорту через ризики обходу санкцій проти Росії
10:16 23.04.2026 |
Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкції проти Росії.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо газеті The Guardian.
Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій.
Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Браянт доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній із російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ.
Депутат Ліам Бірн надіслав міністру листа, в якому висловив занепокоєння щодо запланованого експорту обладнання, яке може використовуватися для виробництва військової техніки, такої як дрони та ракети.
Деталі нових заходів контролю будуть викладені в нормативному акті, який буде представлено в середу.
Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт.
Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від Управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ТОП-НОВИНИ
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Керівник Rheinmetall відмовився від заяв про українські безпілотники
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|Україна отримає від Бельгії 15 зенітних установок Gepard
|Іспанія надасть Україні значну кількість бронетехніки та 155-мм снарядів — заява міністерки
|Високі ціни на нафту змушують ЄС прискорити перехід на чисту енергію
Бізнес
|Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
|Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів
|е-ТТН розширила функціонал: доступні всі акти коригування — Мінрозвитку
|У Японії вперше притягнули до відповідальності за публікацію спойлерів
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус