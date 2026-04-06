Велика Британія розраховує досягти домовленостей із ЄС щодо «перезавантаження» відносин до літа

Міністр Британії з питань зв'язків з ЄС Нік Томас-Саймондс переконаний, що Лондон та Брюссель погодять угоду щодо "перезавантаження" у ключових частинах економіки до початку літа.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець заявив в інтерв'ю Politico.

Британський міністр заявив, що попри напружені переговори щодо плати за навчання для європейських студентів та обмежень програми мобільності молоді, він досяг "значного прогресу" зі своїм колегою з ЄС Марошем Шефчовичем.

Томас-Саймондс підтвердив, що зобов'язання завершити перезавантаження з ЄС до кінця цього року включать до Королівської промови 13 травня, в якій буде викладено законодавчу програму уряду.

За його словами, другий саміт Велика Британія-ЄС заплановано провести у кінці червня або липні, щоб визначити деталі, а також пріоритети майбутніх переговорів.

Його коментарі пролунали після нищівної невдачі в переговорах між Лондоном та Брюсселем після того, як посадовці ЄС наполягали на тому, щоб європейські студенти, які навчаються в університетах Великої Британії, сплачували "домашні" збори в розмірі близько 9500 фунтів стерлінгів на рік в Англії та Уельсі в рамках будь-яких домовленостей про мобільність молоді. Міжнародна ставка, яку студенти сплачують навчальним закладам, що їх приймають, є набагато вищою, тому це викликало занепокоєння в університетському секторі Британії.

Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.

Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.

Перший після Brexit саміт Британія-ЄС відбувся 19 травня 2025 року у Лондоні.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

