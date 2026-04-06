Велика Британія розраховує досягти домовленостей із ЄС щодо «перезавантаження» відносин до літа
17:31 02.04.2026 |
Міністр Британії з питань зв'язків з ЄС Нік Томас-Саймондс переконаний, що Лондон та Брюссель погодять угоду щодо "перезавантаження" у ключових частинах економіки до початку літа.
Про це, як пише "Європейська правда", посадовець заявив в інтерв'ю Politico.
Британський міністр заявив, що попри напружені переговори щодо плати за навчання для європейських студентів та обмежень програми мобільності молоді, він досяг "значного прогресу" зі своїм колегою з ЄС Марошем Шефчовичем.
Томас-Саймондс підтвердив, що зобов'язання завершити перезавантаження з ЄС до кінця цього року включать до Королівської промови 13 травня, в якій буде викладено законодавчу програму уряду.
За його словами, другий саміт Велика Британія-ЄС заплановано провести у кінці червня або липні, щоб визначити деталі, а також пріоритети майбутніх переговорів.
Його коментарі пролунали після нищівної невдачі в переговорах між Лондоном та Брюсселем після того, як посадовці ЄС наполягали на тому, щоб європейські студенти, які навчаються в університетах Великої Британії, сплачували "домашні" збори в розмірі близько 9500 фунтів стерлінгів на рік в Англії та Уельсі в рамках будь-яких домовленостей про мобільність молоді. Міжнародна ставка, яку студенти сплачують навчальним закладам, що їх приймають, є набагато вищою, тому це викликало занепокоєння в університетському секторі Британії.
Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.
Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.
Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.
Перший після Brexit саміт Британія-ЄС відбувся 19 травня 2025 року у Лондоні.
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|SpaceX орієнтується на оцінку вище $2 трлн у процесі первинного публічного розміщення акцій — повідомляють ЗМІ
|Країни Перської затоки можуть збудувати трубопроводи в обхід Ормузької протоки — FT.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції