Фінансові новини
- |
- 31.03.26
- |
- 02:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Супербар’єр на кордоні Польщі й України: що це і як працюватиме
13:56 30.03.2026 |
Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною - підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.
Як пише РБК-Україна, про це повідомило польське видання RMF FM.
Що будують на кордоні
Бар'єр зводитимуть уздовж ділянки, яку контролює Надбузький підрозділ прикордонної охорони - саме там, де проходить польсько-українська прикордонна смуга.
Проєкт передбачає:
Уся інформація з системи надходитиме до центру моніторингу в штабі підрозділу, де її аналізуватимуть прикордонники. Це дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину.
Гроші ще не знайшли
Вартість проєкту оцінюється приблизно в 450 мільйонів злотих (понад 5,31 млрд грн за теперішнім курсом). Частину коштів планували отримати з програми ЄС SAFE, проте вето президента заблокувало цю можливість. Зараз тривають консультації щодо пошуку альтернативного фінансування.
Терміни початку робіт залежать від двох речей: вибору підрядника та наявності коштів. Якщо фінансування не буде забезпечене - тендер можуть скасувати.
Чому вирішили будувати
Головна причина - загострення ситуації на сході через російську агресію проти України. Польські служби наголошують: ситуація за кордоном динамічна, кількість диверсій у країні зростає, а злочинні угруповання активізувалися.
Бар'єр має не лише ускладнити незаконний перетин кордону, а й підвищити ефективність виявлення загроз для державної безпеки. Процес вибору підрядника вже розпочався.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
