14.08.25
18:21
Найбільший LNG-термінал у Європі продали за 1,5 млрд фунтів
14:32 14.08.2025 |
Найбільший у Європі термінал для приймання зрідженого газу Isle of Grain (Grain LNG) продали за 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомила пресслужба покупця - газової компанії Centrica, яка разом американською інвестиційною фірмою Energy Capital Partners викупила термінал у National Grid.
Energy Capital Partners, що входить до складу Bridgepoint Group, є одним з найбільших приватних власників інфраструктури природного газу в США.
Термінал Grain LNG має потужність 15 мільйонів тонн газу на рік і покриває до 20% газових потреб Великої Британії.
"Це стратегічний актив, який підтримуватиме енергетичну безпеку Великої Британії впродовж багатьох десятиліть", - пояснив інтерес до термінала генеральний директор Centrica Кріс О'Ші.
100% потужностей термінала законтрактовано до 2029 року, понад 70% - до 2038 року і понад 50% - до 2045 року.
Centrica повідомила, що угода відкриває перспективи для подальшого розвитку об'єкта, такі як потенційне будівництво теплоелектростанції, бункеровка, а також створення для водню та аміаку - ключових компонентів енергетичного переходу.
