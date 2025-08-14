Авторизация

Найбільший LNG-термінал у Європі продали за 1,5 млрд фунтів

Найбільший LNG-термінал у Європі продали за 1,5 млрд фунтів

 

Найбільший у Європі термінал для приймання зрідженого газу Isle of Grain (Grain LNG) продали за 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомила пресслужба покупця - газової компанії Centrica, яка разом американською інвестиційною фірмою Energy Capital Partners викупила термінал у National Grid.

Energy Capital Partners, що входить до складу Bridgepoint Group, є одним з найбільших приватних власників інфраструктури природного газу в США.

Термінал Grain LNG має потужність 15 мільйонів тонн газу на рік і покриває до 20% газових потреб Великої Британії.

"Це стратегічний актив, який підтримуватиме енергетичну безпеку Великої Британії впродовж багатьох десятиліть", - пояснив інтерес до термінала генеральний директор Centrica Кріс О'Ші.

100% потужностей термінала законтрактовано до 2029 року, понад 70% - до 2038 року і понад 50% - до 2045 року.

Centrica повідомила, що угода відкриває перспективи для подальшого розвитку об'єкта, такі як потенційне будівництво теплоелектростанції, бункеровка, а також створення для водню та аміаку - ключових компонентів енергетичного переходу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

