14.08.25
14:15
У Швейцарії скасували плату за громадський транспорт для зменшення забруднення повітря
13:58 14.08.2025 |
Увесь громадський транспорт у Женеві тимчасово зробили безкоштовним, аби знизити викиди парникових газів.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву кліматичного офісу женевського кантону, передає Укрінформ.
"Заходи, запроваджені у рамках цього надзвичайного протоколу, покликані зменшити викиди оксиду нітрогену шляхом пропагування використання громадського транспорту й обмеження руху автомобілів, що найбільше забруднюють повітря", - йдеться у заяві офісу.
Зазначається, що від сьогодні у всьому громадському транспорті Женеви від пасажирів не вимагатиметься наявність квитків. Оплату за проїзд буде повернуто, коли якість повітря у місті повернеться до норми.
Окрім цього, між 6 ранку та 10 вечора лише автомобілі із низькими шкідливими викидами зможуть заїжджати до центральної частини Женеви.
Reuters зауважує, що незвично спекотна й хмарна погода, що панує у женевському кантоні, сприяє затримці шкідливих частинок й погіршенню якості повітря.
Женева стала першим кантоном у Швейцарії, який пішов на такий крок заради покращення якості повітря.
