У Швейцарії скасували плату за громадський транспорт для зменшення забруднення повітря

 

Увесь громадський транспорт у Женеві тимчасово зробили безкоштовним, аби знизити викиди парникових газів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву кліматичного офісу женевського кантону, передає Укрінформ.

"Заходи, запроваджені у рамках цього надзвичайного протоколу, покликані зменшити викиди оксиду нітрогену шляхом пропагування використання громадського транспорту й обмеження руху автомобілів, що найбільше забруднюють повітря", - йдеться у заяві офісу.

Зазначається, що від сьогодні у всьому громадському транспорті Женеви від пасажирів не вимагатиметься наявність квитків. Оплату за проїзд буде повернуто, коли якість повітря у місті повернеться до норми.

Окрім цього, між 6 ранку та 10 вечора лише автомобілі із низькими шкідливими викидами зможуть заїжджати до центральної частини Женеви.

Reuters зауважує, що незвично спекотна й хмарна погода, що панує у женевському кантоні, сприяє затримці шкідливих частинок й погіршенню якості повітря.

Женева стала першим кантоном у Швейцарії, який пішов на такий крок заради покращення якості повітря.
 

