Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни почали активно забирати готівку з банків через постійні відключення інтернету
12:26 14.08.2025 |
Відтік ліквідності з банківської системи РФ посилюється на тлі частих відключень мобільного інтернету.
За останній тиждень з кас банків було знято додаткові 121 млрд руб готівки ($1,51 млрд), а з початку червня сукупний відтік перевищив 500 млрд руб ($6,25 млрд), підрахували аналітики "Альфа-банку", повідомляє The Moscow Times.
ЦБ РФ пояснює підвищений попит на готівку бажанням населення і бізнесу сформувати запас для розрахунків на тлі новин про моніторинг платежів і тимчасові обмеження зв'язку.
За оцінками аналітиків, нерівномірність розподілу ліквідності в банківській системі збільшується, і низка банків, які зіткнулися з відчутним відтоком готівки, вимушені більше позичати у ЦБ та під значно більші відсотки порівняно з обліковою ставкою у 18%.
При цьому, регіональна влада прямо радить мати запаси готівки через перебої зі зв'язком, які пояснюють заходами безпеки через загрозу атак БПЛА. Додатково відтік коштів за банків посилюється через відпустки та поїздки за кордон, де російські картки часто не працюють.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Японський гігант Sony завершив вихід з Росії: місцевий підрозділ ліквідували
|Індійський НПЗ Nayara вдається до STS-операцій, щоб експортувати паливо
|Один із найбільших ІТ-холдингів у Росії опинився на межі банкрутства
|Італія вводить суворі штрафи за викидання сміття з автомобіля
|Росіяни почали активно забирати готівку з банків через постійні відключення інтернету
|США ввели візові обмеження для урядовців з низки країн через «оренду» кубинських лікарів
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію