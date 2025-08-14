Росіяни почали активно забирати готівку з банків через постійні відключення інтернету

Відтік ліквідності з банківської системи РФ посилюється на тлі частих відключень мобільного інтернету.

За останній тиждень з кас банків було знято додаткові 121 млрд руб готівки ($1,51 млрд), а з початку червня сукупний відтік перевищив 500 млрд руб ($6,25 млрд), підрахували аналітики "Альфа-банку", повідомляє The Moscow Times.

ЦБ РФ пояснює підвищений попит на готівку бажанням населення і бізнесу сформувати запас для розрахунків на тлі новин про моніторинг платежів і тимчасові обмеження зв'язку.

За оцінками аналітиків, нерівномірність розподілу ліквідності в банківській системі збільшується, і низка банків, які зіткнулися з відчутним відтоком готівки, вимушені більше позичати у ЦБ та під значно більші відсотки порівняно з обліковою ставкою у 18%.

При цьому, регіональна влада прямо радить мати запаси готівки через перебої зі зв'язком, які пояснюють заходами безпеки через загрозу атак БПЛА. Додатково відтік коштів за банків посилюється через відпустки та поїздки за кордон, де російські картки часто не працюють.