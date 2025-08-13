Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки В'єтнаму почали посилено перевіряти платежі з Росії, щоб уникнути обходу санкцій
17:06 13.08.2025 |
Банки Вʼєтнаму запровадили додаткові вимоги до російських компаній під час проведення платежів. Про це пише The Moscow Times.
Тепер перекази через вʼєтнамські банки проходять лише у двох випадках: якщо товар справді постачається до В'єтнаму або якщо серед засновників компанії-контрагента є громадянин цієї країни.
Отже, вʼєтнамські банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні й митні папери, що підтверджують зв'язок операції з В'єтнамом.
Якщо постачання товару до країни не планується, фінансові установи шукають "прив'язку" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового контракту з в'єтнамським партнером.
Це дозволяє банкам пояснити регулятору, що операція пов'язана з місцевою економікою, а не спрямована на обхід санкцій.
Причиною посилення вимог до російських компаній стали побоювання банків країни щодо вторинних санкцій Заходу за операції з РФ.
Нові правила діють із середини літа 2025 року. Юристи зазначають, що вже були випадки, коли перекази затримували або блокували через недотримання цих умов.
Для російських компаній, що постачають або переробляють товари безпосередньо у В'єтнамі, умови майже не змінилися.
Але для транзитних схем обмеження стали настільки жорсткими, що бізнес змушений шукати альтернативи в інших азійських юрисдикціях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|Швейцарія буде змушена витратити до $1,6 млрд додатково на F-35 через мита США
|Суд у Греції дозволив видати олігарха-втікача Плахотнюка Молдові
|Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році
|Банки В'єтнаму почали посилено перевіряти платежі з Росії, щоб уникнути обходу санкцій
|Ізраїль посилив наступ у Секторі Гази. ХАМАС заявив про атаки на столицю анклаву
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою