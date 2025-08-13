Авторизация

Банки В'єтнаму почали посилено перевіряти платежі з Росії, щоб уникнути обходу санкцій

 

Банки Вʼєтнаму запровадили додаткові вимоги до російських компаній під час проведення платежів. Про це пише The Moscow Times.

Тепер перекази через вʼєтнамські банки проходять лише у двох випадках: якщо товар справді постачається до В'єтнаму або якщо серед засновників компанії-контрагента є громадянин цієї країни.

Отже, вʼєтнамські банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні й митні папери, що підтверджують зв'язок операції з В'єтнамом.

Якщо постачання товару до країни не планується, фінансові установи шукають "прив'язку" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового контракту з в'єтнамським партнером.

Це дозволяє банкам пояснити регулятору, що операція пов'язана з місцевою економікою, а не спрямована на обхід санкцій.

Причиною посилення вимог до російських компаній стали побоювання банків країни щодо вторинних санкцій Заходу за операції з РФ.

Нові правила діють із середини літа 2025 року. Юристи зазначають, що вже були випадки, коли перекази затримували або блокували через недотримання цих умов.

Для російських компаній, що постачають або переробляють товари безпосередньо у В'єтнамі, умови майже не змінилися.

Але для транзитних схем обмеження стали настільки жорсткими, що бізнес змушений шукати альтернативи в інших азійських юрисдикціях.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

